Президент Ильхам Алиев: Целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газового коридора

Целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газового коридора.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на круглом столе на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего".

Глава государства рассказал о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Он отметил, что увеличение поставок азербайджанского газа в прошлом году способствовало обеспечению энергобезопасности континента в краткосрочной перспективе. А целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газового коридора. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что до 2027 года планируется увеличить транспортировку газа по ТАР с нынешних 11 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, а по TANAP - с 16 миллиардов до 31 миллиарда кубометров.

Напомнив, что в июле прошлого года в Баку при участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства сказал, что в соответствии с этим документом сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь.