Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе круглого стола на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомнив, что в июле прошлого года в Баку при участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства сказал, что в соответствии с этим документом сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь.

Отметив, что возобновляемая энергия играет особую роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в последнее время наша страна предприняла ряд важных шагов в этой сфере. Он подчеркнул, что в Азербайджане уже реализуется ряд проектов в этом направлении, подписаны различные документы, связанные с производством электроэнергии до 25 гигаватт. А это создаст условия не только для внутреннего потребления производимой в Азербайджане зеленой энергии, но и для экспорта ее в Европу, что станет вкладом в энергобезопасность Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы.