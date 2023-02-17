Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов

17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Конференции европейских раввинов Пинхасом Гольдшмидтом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется