https://news.day.az/officialchronicle/1539121.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов - ФОТО
17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Конференции европейских раввинов Пинхасом Гольдшмидтом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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