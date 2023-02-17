Условия, созданные в Азербайджане для еврейской общины, являются примером другим странам

Условия, созданные в Азербайджане для представителей различных религий, в том числе еврейской общины, являются примером другим странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в холе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и встречу с великим лидером Гейдаром Алиевым в 1997 году, сказал, что встреча с общенациональным лидером произвела на него глубокое впечатление. Он отметил, что еврейская община Азербайджана продолжает свою деятельность на прочной основе, выразил признательность главе государства за условия, созданные для еврейской общины, внимание и заботу о ней.

Пинхас Гольдшмидт подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для представителей различных религий, в том числе еврейской общины, являются примером другим странам. Он сообщил, что совершил поездку в Губинский район и ознакомился с условиями жизни еврейской общины, сказал, что был впечатлен тем, что там действуют 13 синагог.

Президент Конференции европейских раввинов отметил, что всестороннее развитие связей между Азербайджаном и Израилем вызывает удовлетворение, еврейские общины, проживающие в различных странах мира, также вносят вклад в развитие этих связей.