В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главой регионального правительства Иракского Курдистана

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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