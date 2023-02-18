В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Leonardo

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Leonardo Алессандро Профумо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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