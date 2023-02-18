https://news.day.az/officialchronicle/1539298.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка - ФОТО
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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