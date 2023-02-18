Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани посетить Азербайджан

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани посетить Азербайджан.

Приглашение было с благодарностью принято.