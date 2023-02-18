https://news.day.az/officialchronicle/1539304.html Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани посетить Азербайджан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани посетить Азербайджан - ФОТО
18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани посетить Азербайджан.
Приглашение было с благодарностью принято.
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