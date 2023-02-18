Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы

Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.

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