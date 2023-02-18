https://news.day.az/officialchronicle/1539344.html В Мюнхене состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем США и премьер-министром Армении - ФОТО
В Мюнхене состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем США и премьер-министром Армении - ФОТО
18 февраля в Мюнхене состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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