В Мюнхене состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем США и премьер-министром Армении

18 февраля в Мюнхене состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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