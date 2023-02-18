https://news.day.az/officialchronicle/1539384.html Президент Ильхам Алиев: Мы требуем прекратить незаконную эксплуатацию наших месторождений
Президент Ильхам Алиев: Мы требуем прекратить незаконную эксплуатацию наших месторождений
Мы требуем прекратить незаконную эксплуатацию наших месторождений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам в Мюнхене.
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