Президент Ильхам Алиев: Мирное соглашение должно быть организовано на основе международных норм и принципов

Мирное соглашение должно быть организовано на основе международных норм и принципов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам в Мюнхене.

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