https://news.day.az/officialchronicle/1539390.html Президент Ильхам Алиев: Мы требуем немедленного и прозрачного расследования террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Президент Ильхам Алиев: Мы требуем немедленного и прозрачного расследования террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Мы требуем немедленного и прозрачного расследования террористического акта против посольства Азербайджана в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалам в Мюнхене.
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