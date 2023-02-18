https://news.day.az/officialchronicle/1539398.html Президент Ильхам Алиев: На первый взгляд, в позиции Армении есть прогресс, но недостаточный
Президент Ильхам Алиев: На первый взгляд, в позиции Армении есть прогресс, но недостаточный
На первый взгляд, в позиции Армении есть прогресс, но недостаточный.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалам в Мюнхене.
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