Президент Ильхам Алиев: На первый взгляд, в позиции Армении есть прогресс, но недостаточный

На первый взгляд, в позиции Армении есть прогресс, но недостаточный.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалам в Мюнхене.

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