https://news.day.az/officialchronicle/1539399.html Президент Ильхам Алиев: Перенаправление грузоперевозок из Средней Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности
Президент Ильхам Алиев: Перенаправление грузоперевозок из Средней Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности
Перенаправление грузоперевозок из Средней Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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