https://news.day.az/officialchronicle/1539401.html Президент Ильхам Алиев: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась
Президент Ильхам Алиев: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась
После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Но это не оказало прямого влияния на Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я бы сказал, что прямого воздействия ситуации на нас не было. Общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны", - сказал глава государства.
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