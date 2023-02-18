Президент Ильхам Алиев: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась

После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Но это не оказало прямого влияния на Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я бы сказал, что прямого воздействия ситуации на нас не было. Общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны", - сказал глава государства.