Президент Ильхам Алиев: Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России

Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России. Может быть, слово "экспортирован" недостаточно верное, скорее он был туда тайком переброшен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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