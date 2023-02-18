https://news.day.az/officialchronicle/1539408.html Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать практическое взаимодействие с представителями армянского сообщества только тогда, когда Варданян будет выдворен с территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать практическое взаимодействие с представителями армянского сообщества только тогда, когда Варданян будет выдворен с территории Азербайджана
Мы готовы начать практическое взаимодействие с представителями армянского сообщества в Карабахе - я сегодня сказал об этом армянскому коллеге перед госсекретарем США Блинкеном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Но мы сделаем это только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, вовлеченный в операции по отмыванию денег, Варданян - будет выдворен с территории Азербайджана", - сказал глава государства.
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