Президент Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации

Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"В то же время были некоторые преимущества, особенно в отношении проектов коммуникации. Азербайджан в течение многих лет инвестировал в создание современного транспорта, логистики и инфраструктуры. И теперь перенаправление грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности", - отметил глава государства.