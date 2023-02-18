Президент Ильхам Алиев: Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен

Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее, - отметил глава государства. - И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды".