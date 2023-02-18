Президент Ильхам Алиев: Есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе

Есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Насколько нам стало ясно во время нашего общения с нашими американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, а также насколько я понял из сегодняшней трехсторонней встречи с премьер-министром Пашиняном, организованной госсекретарем Блинкеном, у нас есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха", - сказал глава государства.