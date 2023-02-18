Президент Ильхам Алиев: Выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно

Выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"К вашему сведению, выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно. Вообще-то, это русское выражение. "Nagorno" означает "гористый", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как Нагорный Карабах. "Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население", - добавил он.