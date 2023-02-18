https://news.day.az/officialchronicle/1539423.html Президент Ильхам Алиев о выступлении Пашиняна: Многие из вас ждали высказывания о "Кокейшн Бюро" - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев о выступлении Пашиняна: Многие из вас ждали высказывания о "Кокейшн Бюро" - ВИДЕО
Многие из вас ждали высказывания о "Кокейшн Бюро", хорошо, что этого не произошло.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в интервью азербайджанским телеканалам по итогам пленарного заседания на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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