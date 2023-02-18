Президент Ильхам Алиев: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись

Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Около 30 лет наши земли находились под армянской оккупацией. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что в 2008 году, после российско-грузинской войны, против России не было введено никаких санкций. Но я тоже могу сказать, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, нарушила международное право и не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 27 лет. И никаких санкций по отношению к ним не применялось", - подчеркнул глава государства.