Президент Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы вели войну. Результаты этой войны были признаны международным сообществом и армянской общественностью. Лучшим показателем этого стал новый мандат, который армянское население дало премьер-министру. Таков был мандат на установление мира. Поэтому нам нужно смотреть в будущее", - сказал глава государства.