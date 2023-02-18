https://news.day.az/officialchronicle/1539449.html Президент Ильхам Алиев: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан - многонациональная страна.И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре