Президент Ильхам Алиев: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует

Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Франции там уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства. "И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону", - сказал глава государства.