https://news.day.az/officialchronicle/1539876.html Расширены полномочия министерства экономики Азербайджана - УКАЗ
Расширены полномочия министерства экономики Азербайджана - УКАЗ
Расширены полномочия министерства экономики Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева об утверждении изменений в закон "О защите прав потребителей".
Так, в целях разработки и реализации необходимых мер по обеспечению продовольственной безопасности населения министерством экономики ежегодно будет составляться продовольственный баланс в порядке, определяемом Кабинетом министров.
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