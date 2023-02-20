Расширены полномочия министерства экономики Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева об утверждении изменений в закон "О защите прав потребителей".

Так, в целях разработки и реализации необходимых мер по обеспечению продовольственной безопасности населения министерством экономики ежегодно будет составляться продовольственный баланс в порядке, определяемом Кабинетом министров.