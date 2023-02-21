Внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006 года № 413.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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