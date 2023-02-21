https://news.day.az/officialchronicle/1540143.html Внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджана
Внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006 года № 413.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре