https://news.day.az/officialchronicle/1540488.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Таджикистана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Таджикистана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате схода лавины.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Эмомали Шарифович,
Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании.
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