Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками", подписанный 28 ноября 2022 года в городе Баку.