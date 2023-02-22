https://news.day.az/officialchronicle/1540492.html Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками", подписанный 28 ноября 2022 года в городе Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре