https://news.day.az/officialchronicle/1540515.html Состоялся обмен письмами между Президентом Ильхамом Алиевым и Королем Иордании
Состоялся обмен письмами между Президентом Ильхамом Алиевым и Королем Иордании
Состоялся обмен письмами между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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