Состоялся обмен письмами между Президентом Ильхамом Алиевым и Королем Иордании

Состоялся обмен письмами между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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