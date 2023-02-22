Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата азербайджанско-иорданского сотрудничества

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном Королю Иордании Его величеству Абдалле II Аль Хусейну по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Иорданским Хашимитским Королевством.

В послании отмечается: "Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что, эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов".