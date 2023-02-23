https://news.day.az/officialchronicle/1540687.html Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Его Величеству Нарухито по случаю национального праздника страны - Дня рождения Императора.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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