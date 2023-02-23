Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Его Величеству Нарухито по случаю национального праздника страны - Дня рождения Императора.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется