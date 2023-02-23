https://news.day.az/officialchronicle/1540815.html В Азербайджане повышена заработная плата учителей, прошедших диагностическое оценивание
В Азербайджане повышена заработная плата учителей, прошедших диагностическое оценивание
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях и прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, а также директоров и заместителей директоров этих учреждений, руководителей допризывной подготовки молодежи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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