В Азербайджане созданы новые региональные управления культуры

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации региональных управлений культуры, входящих в структуру министерства культуры Азербайджана, и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 29 марта 2016 года №1932 "О совершенствовании структуры министерства культуры Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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