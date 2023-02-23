https://news.day.az/officialchronicle/1540819.html В Азербайджане созданы новые региональные управления культуры - Распоряжение
В Азербайджане созданы новые региональные управления культуры - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации региональных управлений культуры, входящих в структуру министерства культуры Азербайджана, и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 29 марта 2016 года №1932 "О совершенствовании структуры министерства культуры Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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