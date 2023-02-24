Президент Ильхам Алиев направил Президенту Эстонии поздравительное письмо в связи с Днем независимости
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.
Азербайджан и Эстонию связывают дружеские отношения и сотрудничество. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями связей и расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам наших стран и народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.
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