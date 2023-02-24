https://news.day.az/officialchronicle/1541127.html По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясения в Турции, предоставляется материальная помощь
По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясения в Турции, предоставляется материальная помощь
По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, предоставляется материальная помощь.
Об этом сообщает Day.Az.
Напомним, что среди погибших в результате землетрясения в Адыямане, Кахраманмараше и Малатье были и азербайджанцы. В целях поддержки семей погибших соотечественников Фондом Гейдара Алиева в настоящее время предоставляется материальная помощь в размере 10 тысяч манатов.
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