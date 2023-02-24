По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясения в Турции, предоставляется материальная помощь

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям азербайджанцев, погибших во время землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, предоставляется материальная помощь.

Об этом сообщает Day.Az.

Напомним, что среди погибших в результате землетрясения в Адыямане, Кахраманмараше и Малатье были и азербайджанцы. В целях поддержки семей погибших соотечественников Фондом Гейдара Алиева в настоящее время предоставляется материальная помощь в размере 10 тысяч манатов.