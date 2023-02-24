Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника страны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

По случаю 25 февраля - национального праздника Государства Кувейт - от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта - постоянного благополучия и процветания".