Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом

Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Ильхама Алиева, адресованном Эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Глава государства выразил уверенность, что и впредь будут прилагаться совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Президент Азербайджана пожелал Эмиру Кувейта крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта - постоянного благополучия и процветания.