Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.