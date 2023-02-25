Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим днем рождения.

Президент Турции поблагодарил за поздравление.