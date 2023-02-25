https://news.day.az/officialchronicle/1541489.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим днем рождения.
Президент Турции поблагодарил за поздравление.
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