Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь продолжит гуманитарную помощь Турции

Азербайджан и впредь продолжит гуманитарную помощь Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Стамбуле с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече Президент Ильхам Алиев от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям, близким погибших в результате землетрясения в Турции, Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства сказал, что он очень опечален этой трагедией, которая глубоко потрясла азербайджанский народ.

Отметив, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна с первого дня этой трагедии поддерживает братскую Турцию. Глава государства довел до внимания, что наша страна и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что братская Турция в скором времени устранит последствия этого землетрясения.