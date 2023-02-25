Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию

25 февраля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица.