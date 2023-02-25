https://news.day.az/officialchronicle/1541494.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
25 февраля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица.
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