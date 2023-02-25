https://news.day.az/officialchronicle/1541495.html Эрдоган высоко оценил оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь
Эрдоган высоко оценил оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь
Азербайджанские спасатели и врачи с большой решимостью продолжают свою деятельность в зоне землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Trend.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.
Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном, и поблагодарил за это.
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