Эрдоган высоко оценил оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь

Азербайджанские спасатели и врачи с большой решимостью продолжают свою деятельность в зоне землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Trend.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном, и поблагодарил за это.