Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Справедливость Ходжалы!"