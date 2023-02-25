https://news.day.az/officialchronicle/1541510.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Справедливость Ходжалы!"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре