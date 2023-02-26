https://news.day.az/officialchronicle/1541590.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликом в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Xocalıya ədalət!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликом в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеороликом в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Xocalıya ədalət!
Justice for Khojaly!"
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