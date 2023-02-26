Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликом в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеороликом в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Xocalıya ədalət!
Justice for Khojaly!"