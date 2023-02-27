https://news.day.az/officialchronicle/1541871.html Утвержден Устав Исследовательского центра ОЭС
Утвержден Устав Исследовательского центра ОЭС
Утвержден Устав Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон.
Устав Исследовательского центра ОЭС был подписан в ходе 14-го саммита организации, состоявшегося 4 марта 2021 года.
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