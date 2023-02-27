Утвержден Протокол о правилах определения страны происхождения товаров, относящихся к зоне свободной торговли между государствами ГУАМ

Утвержден "Протокол о правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Протокол был подписан 20 сентября 2022 года в Нью-Йорке.