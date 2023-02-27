https://news.day.az/officialchronicle/1541872.html Утвержден Протокол о правилах определения страны происхождения товаров, относящихся к зоне свободной торговли между государствами ГУАМ
Утвержден Протокол о правилах определения страны происхождения товаров, относящихся к зоне свободной торговли между государствами ГУАМ
Утвержден "Протокол о правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Протокол был подписан 20 сентября 2022 года в Нью-Йорке.
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