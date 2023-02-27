Президент Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии отражает дух и характер азербайджано-российских отношений

Ваш (Сергея Лаврова - ред.) визит приурочен к первой годовщине Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в Москве 22 февраля прошлого года и которая явилась очень знаменательным и важным шагом в деле развития отношений между нашими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"По существу она отражает дух и характер наших отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящие годы", - отметил глава государства.